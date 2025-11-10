ТАСС: Генпрокуратура требует изъять активы экс-главы таможни России

Имущество Анатолия Круглова получено коррупционным путем, говорится в иске к бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура России просит обратить в доход государства полученное коррупционным путем имущество бывшего главы таможни России (Государственного таможенного комитета, ГТК) в 1991-1998 годах Анатолия Круглова, скончавшегося в 2015 году. Как сообщил ТАСС источник, об этом говорится в иске к бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому.

В ходе антикоррупционной проверки после возбуждения уголовного дела в отношении Кибовского выяснилось, что фигурант дела Андрей Нероденков возглавляет ООО "Страстной 11", владеющее земельным участком на Страстном бульваре в центре Москвы и расположенным на нем объектом культурного наследия - Домом потомственной почетной гражданки Елагиной, где в 1920-1938 гг. располагалась редакция журнала "Огонек", основателем которого был журналист Михаил Кольцов.

Как установила прокуратура, Круглов, дочь которого является супругой Нероденкова, с привлечением компании Hawthorn Investments Company Ltd, зарегистрированной на островах Теркс и Кайкос, и Thornham Holdings Limited, учрежденной на Кипре в июле 2006 года не менее чем за $70 тыс. (по курсу на тот день - 1,88 млн руб.) приобрел 100 % долей в уставном капитале ООО "Страстной 11" и внес в уставной капитал 66,8 млн рублей, сделав учредителями двух дочерей.

При этом легальный доход председателя ГТК за 1992-1998 гг. составил 336 тыс. деноминированных рублей (обменянных по курсу 1 новый рубль к 1 000 старым в 1998 году).

Дальнейшая проверка деятельности самого Круглова установила, что он "в период замещения должности председателя Государственного таможенного комитета допустил конфликт интересов, через подконтрольные членам его семьи компании организовал систематическое извлечение прибыли, которую направлял в дальнейшем на развитие коммерческой деятельности и приобретение дорогостоящих активов". По данным Генпрокуратуры, создавая условия для работы ряда компаний в таможенной сфере, "полученные доходы Круглов и члены его семьи вкладывали в приобретение объектов недвижимости, приумножая первично полученные с нарушением законодательства о противодействии коррупции средства".

Среди имущества, которое просит изъять Генпрокуратура, 9 машино-мест, 7 жилых домов, 4 квартиры, 9 нежилых помещений, 13 земельных участков, офисные помещения на Страстном бульваре, нежилое здание спортивно-оздоровительного назначения в подмосковной деревне Голявино Дмитровского района возле горнолыжного курорта и три автомобиля.