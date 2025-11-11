NBC: приближение конца шатдауна не улучшило ситуацию с отменой авиарейсов в США

Телеканал предположил, что 11 ноября количество отменных рейсов может только вырасти

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Потенциальное прекращение в скором времени отсутствия финансирования работы федерального правительства (шатдауна) пока не привело к улучшению ситуации с массовыми задержками авиарейсов в США. Об этом сообщил телеканал NBC.

"Транспортный кошмар, вызванный политическим хаосом в Вашингтоне, не прекращается, даже несмотря на возможное скорое завершение приостановки работы правительства", - отметил телеканал, предположив, что во вторник количество отменных авиарейсов может только вырасти.

По данным специализированного портала FlightAware, 10 ноября в США были отменены 2,4 тыс. авиарейсов, еще 9,1 тыс. - задержаны. При этом с начала вторника уже объявлено об отмене более 1,1 тыс. рейсов, и это число в течение дня будет только расти.

В понедельник вечером Сенат Конгресса США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно. Документ позволяет преодолеть рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства, которая уже составляет 41 день. В случае одобрения нижней палатой Конгресса законопроект передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.