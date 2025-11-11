FlightAware: в США с начала ограничений на авиаперевозки отменили более 9 тыс. рейсов

Наиболее тяжелая ситуация отмечалась 9 ноября, когда были отменены более 2,9 тыс. рейсов

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Число отмененных в США из-за приостановки работы федерального правительства (шатдауна) авиарейсов с 7 ноября превысило 9 тыс. Такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

За тот же период были задержаны свыше 34,5 тыс. рейсов. Наиболее тяжелая ситуация отмечалась 9 ноября, когда были отменены более 2,9 тыс. рейсов, а свыше 11,2 тыс. - задержаны. С начала вторника уже объявлено об отмене более 1,1 тыс. авиарейсов, и это число в течение дня будет только расти.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении с 7 ноября ограничений на объемы авиаперевозок в ряде крупных аэропортов страны и разрешила осуществлять космические запуски только в определенное время суток из-за шатдауна.

10 ноября вечером Сенат Конгресса США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно. Документ позволяет преодолеть рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства (шатдаун), которая уже составляет 41 день. В случае одобрения нижней палатой Конгресса законопроект передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.