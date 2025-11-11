В Румынии заявили, что не будут просить об отсрочке санкций против "Лукойла"

Бухарест будет твердо применять ограничения, введенные США, сообщил министр энергетики республики Богдан Иван

БУХАРЕСТ, 12 ноября. /ТАСС/. Румыния будет твердо применять санкции, введенные США против компании "Лукойл", и не будет просить об отсрочке вступления этих санкций в силу 21 ноября. Об этом заявил министр энергетики Румынии Богдан Иван.

"Мы защищаем энергетическую безопасность Румынии и строго применяем международные санкции в отношении "Лукойла", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Мои коллеги в Министерстве энергетики продолжают работать вместе со всеми заинтересованными властями над созданием законодательства, которое обеспечило бы, с одной стороны, полное соблюдение режима санкций, установленного США, а с другой, - непрерывность нефтепереработки на НПЗ Petrotel в Плоешти, а также сбыта нефтепродуктов, не ставя под угрозу снабжение национального топливного рынка".

"Я четко заявляю: я не буду просить о продлении срока 21 ноября, установленного американскими властями, - подчеркнул Иван. - Более того, я поддержу распространение и единообразное применение санкций, инициированных США, на уровне всего Евросоюза".

Кроме того, министр энергетики заявил, что "Румыния должна взять под контроль компанию, чтобы гарантировать полное применение международных мер, сохранить рабочие места 5 тыс. сотрудников и обеспечить стабильность и безопасность национальной энергетической системы". Компании "Лукойл" в Румынии принадлежит НПЗ Petrotel в городе Плоешть, а также около 300 бензозаправочных станций.

Ранее министр сообщил в интервью Радио Румынии, что он "уже провел официальные переговоры с представителями компании, как на региональном, так и на местном уровне, а также с компаниями, которые выразили намерение приобрести эти активы ["Лукойла"] в Румынии и Республике Молдова". Он отметил, что сделка с инвестиционным фондом Gunvor сорвалась, и назвал единственным решением для руководства "Лукойла" - "продать бизнес по частям в каждой из стран, где работает компания, различным экономическим агентам, имеющим финансовые возможности для его приобретения".

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 их дочерних структуры в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.