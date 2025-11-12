Путин: почти все расчеты России и Казахстана проводятся в нацвалютах

Президент РФ отметил, что "это создает условия стабильности для участников экономической деятельности"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Почти 100% расчетов между Россией и Казахстаном проводятся в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Кремле с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы добились того, что все расчеты, практически 100%, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности", - сказал российский лидер.

Он отметил, что компании из Казахстана разворачивают свою деятельность и активно работают в России и у стран в этой сфере хорошие перспективы, потому что есть намеченные проекты, измеряющиеся "десятками миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать".

"Мы активно работаем на международной линии, являемся участниками наших региональных организаций", - подчеркнул Путин.