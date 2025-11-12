ЦБ разъяснил критерий подозрительной операции после перевода себе по СБП

Банки будут проверять только последующие операции в адрес другого человека

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новый критерий подозрительной операции через СБП касается не перевода клиента самому себе, а последующие операции в адрес другого человека. Проверке подлежат крупные переводы от 200 тыс. рублей, совершаемые "незнакомому" получателю. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)", - говорится в сообщении ЦБ.