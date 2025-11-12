Канада внесла в санкционные списки по РФ 13 физических и 11 юридических лиц

Глава МИД Канады Анита Ананд 12 ноября объявила о введении мер в связи с конфликтом на Украине

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционные списки по России 13 физических и 11 юридических лиц. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

Как в нем отмечается, глава МИД Канады Анита Ананд "сегодня объявила о введении дополнительных санкций" в отношении России в связи с конфликтом на Украине. В документе говорится, что "в санкционный список включены 13 физических лиц и 11 юридических лиц". В их числе якобы структуры, связанные с производством беспилотников в России.