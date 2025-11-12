Файзуллин призвал ускорить принятие изменений в акты по техобслуживанию домов

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Всем регионам России необходимо разработать и внести изменения в правовые акты для реализации механизма техобследования зданий многоквартирных домов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Совместно с регионами РФ продолжается реализация механизма технического обследования зданий многоквартирных домов, который позволяет, в первую очередь, ремонтировать дома, наиболее в этом нуждающиеся. Для его реализации субъектам необходимо разработать и внести изменения в семь правовых актов. На сегодняшний день соответствующее решение принято только в 63 регионах страны. В отношении субъектов, которые не обеспечили принятие актов, рассматривается вопрос о направлении информации в прокуратуру для принятия мер реагирования", - сказал Файзуллин.

Обследование многоквартирных домов станет важным шагом для запуска с 1 марта 2026 года единой системы учета жилищного фонда на базе ГИС ЖКХ, добавил глава Минстроя РФ. Система позволит собирать, хранить и актуализировать полную информацию о каждом доме, его составе, состоянии, стоимости и динамике изменений, отметил он.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.