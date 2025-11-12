Файзуллин оценил задолженность за теплоснабжение и водоснабжение в России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общая просроченная задолженность населения, исполнителей коммунальных услуг, бюджетников и прочих (промышленных) потребителей за теплоснабжение и водоснабжение в РФ составляет 415 млрд составляет 415 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Суммарная просроченная задолженность населения, исполнителей коммунальных услуг, бюджетников и прочих (промышленных) потребителей за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на сегодняшний день составляет 415 миллиардов рублей. Это важный источник средств для финансирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Необходимо обеспечить возврат этих средств в экономику жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Для этих целей Минстроем инициировано проведение эксперимента по взысканию дебиторской задолженности при взаимодействии государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ", - сказал министр.

По словам Файзуллина, введение электронного платежного документа позволит стимулировать работу по снижению задолженности за ЖКХ.

Эксперимент по онлайн-информированию и взаимодействию при взыскании долгов за коммунальные услуги действует в России с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. В число участников эксперимента вошли 20 регионов.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.