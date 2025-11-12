Путин: на Россию приходится пятая часть внешней торговли Казахстана

По итогам 2024 года товарооборот достиг $28,7 млрд, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что они с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым уделили вопросам экономики приоритетное внимание на переговорах.

Читайте также

Поставки газа, кадры и статус русского языка в Казахстане. Путин о переговорах с Токаевым

"Разумеется, приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот достиг $28,7 млрд. Это пятая часть всей казахстанской внешней торговли", - упомянул Путин в заявлении для СМИ.

Он добавил, что для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в СНГ и на евразийском пространстве в целом. "Причем структура встречной торговли постоянно диверсифицируется, и все большее место в ней занимает несырьевая продукция. Доля же национальных валют во взаиморасчетах превышает уже 96%, что позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешней, в том числе и политической конъюнктуры", - заметил российский лидер.

Путин обратил внимание, что РФ входит в число ведущих инвесторов Казахстана. Уже накоплено около $10 млрд в российских капиталовложений. На казахстанском рынке действует свыше 17 тыс. деловых структур с российским участием, реализуется порядка 70 масштабных совместных проектов во всех ключевых отраслях экономики Казахстана.