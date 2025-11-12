Статья

Поставки газа, кадры и статус русского языка в Казахстане. Путин о переговорах с Токаевым

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Москва и Астана обсуждают активизацию сотрудничества в области подготовки кадров, добычи полезных ископаемых и расширение поставок газа, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане, отметив, что российско-казахстанское гуманитарное сотрудничество традиционно носит насыщенный и интенсивный характер.

Повторное приглашение в Россию

Путин пригласил Токаев на неформальный саммит лидеров стран СНГ, который запланирован в Санкт-Петербурге в конце декабря: "Мы, конечно же, ждем Касым-Жомарта Кемелевича и на этих мероприятиях".

Результаты переговоров

Переговоры лидеров двух стран были конструктивными и результативными: "Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном".

Россия обсуждает с Казахстаном возможность расширения поставок газа, "в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики".

Россия и Казахстан обсуждают активизацию сотрудничества "в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов".

Сотрудничество в сфере образования

Возможна совместная с Казахстаном разработка программы обучения кадров по техническим специальностям, чтобы обмениваться специалистами: "Как представляется, можно было бы подумать о разработке совместной программы обучения технических кадров для регионов обеих стран".

Казахстан - один из лидеров по количеству молодых людей, "вовлеченных в студенческие обмены" с Россией.

Российско-казахстанское гуманитарное сотрудничество традиционно носит насыщенный и интенсивный характер: "Наши страны плотно сотрудничают в науке, образовании, спорте, по линии общественных и молодежных элементов. В России обучаются порядка 55 тысяч казахстанцев, половина из них на бюджетной основе. Успешно работают казахстанские филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО".

В казахстанских городах Кызыл-Орда, Тарас и Туркестан планируется открытие еще трех русскоязычных школ: "Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ, и в целом повышению качества образования на русском языке".

О статусе русского языка в Казахстане