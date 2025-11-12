Путин сообщил о планах открытия еще трех русскоязычных школ в Кахахстане

Школы откроются в городах Кызыл-Орда, Тарас и Туркестан

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в казахстанских городах Кызыл-Орда, Тарас и Туркестан вскоре откроются еще три русскоязычные школы.

"Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ, и в целом повышению качества образования на русском языке. Планируется, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызыл-Орда, Тарас и Туркестан на юге Казахстана", - сказал Путин, подводя итоги встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.