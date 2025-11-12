Путин пригласил Токаева на неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

Кроме того, российский лидер высоко оценил состоявшиеся в Москве двусторонние переговоры

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева принять участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который запланировано провести в Санкт-Петербурге в конце декабря.

"В конце декабря в Санкт-Петербурге запланированы очередное заседание Высшего евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная встреча лидеров СНГ. Мы, конечно же, ждем Касым-Жомарта Кемелевича и на этих мероприятиях", - сказал Путин.

Российский лидер высоко оценил состоявшиеся двусторонние переговоры. "Уверен, что их результаты на деле поспособствуют дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов наших государств", - сказал он.

При этом, по мнению Путина, при рассмотрении ключевых международных проблем подтверждено, что по большинству из них подходы России и Казахстана близки. "Наши страны координируют свои позиции в ООН и других многосторонних форумах. Россия и Казахстан стояли у истоков создания Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества и деятельно участвуют в их работе. При содействии России на саммите БРИКС в Казани в 2024 году Казахстан получил статус государства-партнера и в этом объединении. Естественно, мы сообща занимаемся интеграционным строительством в рамках СНГ и Евразийского экономического союза", - заметил российский лидер.