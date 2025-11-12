Маркетплейсы рассказали о популярных среди россиян товарах на распродаже 11.11

В топ вошли техника, автотовары, мебель, одежда и обувь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Наибольшим спросом на маркетплейсах во время распродажи 11 ноября пользовались техника, автотовары, мебель, одежда и обувь, а также новогодние товары и наборы для рукоделия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах онлайн-ретейлеров Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет".

Читайте также

Как вернуть товар, купленный в кредит

"В этот день по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году наибольший прирост показали мебель, автотовары, бытовая техника, одежда и обувь", - рассказали в пресс-службе "Яндекс Маркета".

Яндекс Маркет

Оборот мебели на "Яндекс Маркете" вырос в 2,1 раза год к году. Покупатели чаще всего выбирали столы, стулья, шкафы, тумбы, комоды и мягкую мебель. Продажи автотоваров выросли в 1,9 раза. Перед зимой россияне активно покупали шины, диски и автомагнитолы. Кроме того, бытовая техника продемонстрировала рост в 1,8 раза. Спрос был на технику для уборки, ухода за одеждой, а также на холодильники, морозильники и винные шкафы. Продажи на одежду и обувь увеличились в 1,6 раза. Лидерами стали куртки, пуховики, ботинки, джемперы, толстовки и кардиганы.

Распродажа 11.11 проходила на "Яндекс Маркете" с 8 по 11 ноября. Пик продаж пришелся на 11 ноября. Оборот вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным днем 2024 года и почти втрое превысил средний дневной уровень продаж за ноябрь 2025 года, рассказали в пресс-службе.

Wildberries

На Wildberries быстрее всего росли продажи товаров для праздника, их оборот почти удвоился, что связано с подготовкой к Новому году. На втором месте по динамике продаж оказались ноутбуки и компьютеры. Их оборот вырос на 50%. Также динамику продаж показали телевизоры (+35%) и автомобильные аккумуляторы, оборот которых увеличился на треть.

"Общие продажи на маркетплейсе в период проведения распродажи с 28 октября по 11 ноября выросли почти на 20% по сравнению с периодом 28 сентября - 11 октября, когда крупномасштабных акций не проводилось", - отметили в пресс-службе.

Ozon

"Этой осенью распродажа 11.11 стартовала на Ozon раньше, чем в прошлом году - 23 октября. <…> Пик продаж за последние сутки пришелся на вечернее время, 20:00, 10 ноября. За час пользователи оформили более 720 тысяч заказов", - рассказали в пресс-службе Ozon.

Так, с 23 октября по 11 ноября на маркетплейсе в топе по росту продаж относительно третьего квартала оказались новогодние товары: фигурки, украшения, елки - их покупали почти в девять раз чаще. Однако самый заметный рост - у наборов для рукоделия. Товары для взрослого творчества покупали в течение первых недель распродажи чаще в 17 раз.

По доле продаж на распродаже лидировала категория верхней женской одежды с показателем 5,2% от общего объема. Среди популярных товаров также отмечены смартфоны, зоокорма и витамины для животных, бытовая техника и электроника, включая кофемашины, телевизоры, стиральные машины и беспроводные пылесосы. По количеству продаж на маркетплейсе в лидерах оказались товары повседневного спроса, особенно продукты питания, поделились в компании.