Как вернуть товар, купленный в кредит

Россияне почти всегда могут вернуть покупку или обменять вещь, если она не подошла. Законодательство предусматривает несколько исключений, но это никак не связано со способом оплаты. Неважно, куплено ли изделие за наличные или по банковской карте, лично или онлайн, на свои деньги, заемные или в рассрочку. Не имеет значения, оформлялся ли кредит заранее в банке или в момент покупки в магазине. Но если человек получал потребительский заем, процедура возврата имеет некоторые особенности

Что нельзя вернуть обратно в магазин

По закону, если вещь надлежащего качества и изготовлена по индивидуальному заказу, продавец не примет ее назад. Даже если дизайн остается базовым и речь идет только, например, об увеличении или уменьшении размеров. Например, это правило касается одежды, которую подогнали по меркам покупателя.

Также правительством установлен перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену, если у них нет дефектов. В списке 14 групп. В него входят, например, предметы санитарии и гигиены, медицинские изделия, белье и носки, пластиковая посуда и столовые приборы, технически сложные изделия и книги.

Однако следует помнить, что этот правительственный перечень не действует при онлайн-покупках. Это связано с тем, что в реальном магазине человек перед приобретением может внимательно осмотреть, протестировать, примерить интересующую его вещь. Маркетплейс или интернет-магазин такой возможности не дает.

Сроки возврата

Согласно закону "‎О защите прав потребителей", товары надлежащего качества можно обменять или вернуть обратно в течение 15 дней с даты приобретения. Это разрешается делать, если вещь не подошла ‎по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Главное — не использовать покупку и сохранить ее товарный вид, включая пломбы и фабричные ярлыки.

Некачественные товары примут назад в течение их гарантийного срока или срока годности. Если конкретный период для такой вещи не определен, крайний срок — два года с момента получения покупки. Другие условия могут быть индивидуально предусмотрены в договоре купли-продажи.

Когда речь идет о технически сложных изделиях, в которых обнаружился изъян, действуют особые правила. Их разрешается обменять или вернуть только в течение 15 дней с момента получения. Позже вещь примут, если выяснится, что дефект невозможно устранить либо он возникает снова и снова, несмотря на ремонт. Такое заключение должен выдать независимый эксперт. Кроме того, продавец пойдет навстречу в ситуации "‎дешевле и быстрее купить новое, чем чинить"‎.

Важно иметь в виду, что для обмена или возврата покупки не обязательно искать товарный или кассовый чек. Однако, если он сохранился, процедура будет проще. Подтверждение оплаты в любом случае потребуется, и без стандартного документа придется искать ему альтернативы: например, привлекать свидетелей.

Особенности при покупках в кредит

Правила расчетов между банком, заемщиком и магазином при возврате должны быть описаны в договоре, который человек оформляет при получении кредита. В разных финансовых организациях условия могут немного различаться, поэтому важно сразу внимательно изучить документ, прежде чем подписывать.

В ряде случаев банк выдает клиенту деньги под залог будущей покупки. Это значит, что, пока кредит не выплачен, вещь не является собственностью заемщика в полной мере. Например, тот не может продать ее без согласования с финансовой организацией.

Это касается и обмена или возврата товара. По общему правилу нужно уведомить банк о планах досрочно вернуть деньги не менее чем за 30 календарных дней. Этого можно не делать, только если с момента оформления кредита в принципе прошло менее месяца. Также иногда договор потребзайма предусматривает более короткий срок для оповещения.

Второй нюанс связан с тем, что при покупке в кредит или в рассрочку человек заключает два не связанных друг с другом договора: один — с продавцом товара, другой — с банком на получение денег. При обмене или возврате вещи заем не закрывается автоматически. Пока человек не договорится с финансовой организацией, по нему будут продолжать начислять проценты. Об этом важно помнить, и следует не прекращать платежи раньше времени, чтобы не было пеней за просрочки.

Пять шагов для возврата

Статья 24 закона "‎О защите прав потребителей"‎ гласит, что, если товар был приобретен на заемные средства, при возврате продавец возмещает не только стоимость покупки, но и уплаченные проценты по кредиту, а также иные расходы, связанные с его погашением. Но это касается только возврата некачественных вещей.

В связи с этим первый шаг — обращение в банк, чтобы получить справку о полном размере ссудной задолженности.

Подача заявления об отказе от покупки в магазине или офисе продавца — шаг два. В тексте вместе с требованием расторгнуть договор купли-продажи указывают реквизиты счета, открытого при выдаче займа. Именно туда перечислят возвращенные деньги. Заявление составляют в двух экземплярах. К заявлению прикладывают копии договора потребительского кредита и связанных с ним платежных документов.

Продавец подписывает оба заявления и ставит на них печать. Один экземпляр остается на руках у покупателя. Это подтверждение, что он обращался за возвратом и компенсацией.

Если продавец отказывается принять претензию или ставить отметки на копии, можно отправить документы заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Когда возвращают товар ненадлежащего качества, далее следует его проверка и проводится экспертиза. Продавец сам оплачивает эти процедуры, но покупатель имеет право участвовать в них.

Третий шаг — составление совместно с представителем продавца акта о возврате товара. Это будет основной документ для банка, который подтвердит, что вещь вернули в магазин.

После этого продавец вернет стоимость товара и проценты по кредиту. Если вещь была качественной, средства начислят в течение трех дней. Для изделий с дефектами срок увеличен до 10 дней.

Четвертый шаг — вернуться в банк и написать заявление, чтобы расторгнуть кредитный договор и, при наличии, договор залога. Для досрочного погашения займа потребуется приложить заявление на возврат товара и акт о его передаче продавцу.

Если на банковском счете, к которому привязан кредит, лежит больше денег, чем требуется для погашения займа, нужно также подать второе заявление на выдачу этой "лишней‎" суммы.‎

Пятый шаг потребуется не всегда. Он нужен тем, кто вместе с кредитом оформлял добровольное страхование. В этом случае можно досрочно расторгнуть этот договор и вернуть часть страховой премии за неиспользованный период страхования. Такая опция доступна, если человек не пользовался страховкой.

Если прежде чем вернуть товар, человек пытался его ремонтировать, то есть не пользовался вещью, но продолжал выплачивать за нее кредит, можно также подать в суд и компенсировать материальный ущерб за этот период.

Что делать, если магазин не возвращает оплату

Когда продавец отказывается добровольно вернуть деньги за изделие, скорее всего, тоже придется судиться.

Начать стоит с досудебной претензии. В тексте можно ссылаться на статьи 22 и 31 закона "‎О защите прав потребителей". Как и первоначальное заявление ‎на возврат, ее можно отдать продавцу очно или прислать заказным письмом с уведомлением о вручении.

На ответ у магазина будет 10 дней. В этот период, на случай если так и не удастся решить конфликт мирно, можно дополнительно пожаловаться в Роспотребнадзор. Обращения принимают онлайн на сайтах региональных подразделений ведомства. При желании в территориальное управление также можно прийти лично либо отправить документы по почте. Ответ придет в течение 30 дней.

Если продавец так и не отреагировал, остается дождаться постановления об административном правонарушении от Роспотребнадзора и подавать иск в суд. Когда его удовлетворят, ответчик выплатит не только первоначальную сумму, но и штраф в размере 50% от нее.

При покупках онлайн также можно просто попросить банк отменить платеж и вернуть деньги. Это называется "‎чарджбэк"‎. К заявлению потребуется приложить документы, которые докажут, что вещь вернули продавцу. Например, подойдет опись вложения посылки, если товар передали курьеру или отправили по почте.