Россиянам рассказали, как получить выплату за повреждения автомобиля на парковке

Если машина получила повреждения в результате обрушения или падения предметов, и у владельца есть полис каско, страховая компания компенсирует ущерб, сообщил руководитель центра розничных убытков "Сберстрахования" Егор Лысой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Риски повреждения автомобилей могут быть непредсказуемы, ущерб может быть получен от различных обстоятельств: от падения деревьев и элементов зданий, как, например, в ситуации с обрушением части конструкции горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, до сильного ветра. Как получить выплату за повреждения автомобиля на парковке рассказал ТАСС руководитель центра розничных убытков "Сберстрахования" Егор Лысой.

"Случай в Красногорске, где при обрушении колонны были повреждены десятки машин, - наглядный пример того, насколько непредсказуемыми могут быть риски. Иногда ущерб наносят самые неожиданные обстоятельства: от падения деревьев и элементов зданий до последствий сильного ветра или обрушений конструкций. За 10 месяцев этого года "Сберстрахование" выплатила по полисам каско 280 млн руб. по более чем 3 тыс. случаев повреждения авто из-за падения на них посторонних объектов", - сказал он.

По его словам, если автомобиль получил повреждения в результате обрушения или падения предметов, и у владельца есть полис каско, страховая компания компенсирует ущерб. "Такой полис защищает не только при ДТП, но и при непредвиденных событиях вне дороги: погодных явлениях, падениях конструкций, обрушениях или других внешних воздействиях. В первую очередь при обнаружении повреждений стоит сообщить о происшествии в свою страховую компанию - специалисты подскажут дальнейшие действия и помогут правильно оформить обращение", - отметил Лысой.

Он также подчеркнул, что важно зафиксировать все обстоятельства: сделать фото и видео повреждений с разных ракурсов при хорошем освещении, не убирать обломки до приезда полиции и вызвать наряд по телефонам 102 или 112. Далее сотрудники зафиксируют факт происшествия, а составленные документы пригодятся при обращении в страховую.

"В случаях, когда каско нет, владелец также может претендовать на компенсацию, если удастся доказать, что автомобиль пострадал по вине собственника здания или организации, ответственной за его содержание. Такие случаи, как правило, рассматриваются в судебном порядке - потребуется подтвердить, что автомобиль был припаркован по правилам, а повреждения возникли из-за ненадлежащего состояния территории или конструкций", - уточнил Лысой.

Также он сообщил, что "Сберстрахование" пока не получала заявлений клиентов, чье здоровье или автомобили пострадали при обрушении комплекса "Снежком".

О происшествии в "Снежком"

Комплекс "Снежком" был построен в 2007 году как единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс. Однако в конце ноября 2021 года юридическое лицо объекта ООО "Снежная горка" объявили банкротом. В октябре 2022 года по итогам технического обследования горнолыжного комплекса было решено его снести.

В ходе демонтажа часть обломков упала на автостоянку, находящуюся около "Снежкома" и проходящую вдоль него дорогу. При обрушении части комплекса "Снежком" повреждены 145 автомобилей, их число может вырасти, выбиты стекла шести квартир.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков сообщили ТАСС, что ущерб от обрушения части конструкции горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске оценивается в 100 млн руб.

При этом начальник территориального отдела Павшинская пойма София Удодова сообщила журналистам, что подрядная организация возьмет на себя все расходы по ремонту автомобилей, получивших повреждения из-за обрушения части комплекса "Снежком" в Красногорске.