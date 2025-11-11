Три человека пострадали. Подробности ЧП при демонтаже комплекса "Снежком" в Красногорске
10:28
обновлено 11:24
Обломки от всесезонного горнолыжного комплекса "Снежком", который уже три года демонтируют в Красногорске, упали на дорогу и стоянку, повредив несколько автомобилей, передает корреспондент ТАСС.
Три человека пострадали, сообщили ТАСС в оперативных службах.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Об инциденте
- Обломки от горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске упали на дорогу и стоянку.
- Упавшие на дорогу элементы конструкции ограничили движение по одной из полос, там работают сотрудники ГАИ.
- Работы на объекте ведет подрядная организация ООО "Развитие", сообщили власти.
- Около 12 часов дня при проведении работ по сносу объекта капитального строительства с большой высоты упала бетонная конструкция.
- Обрушение части колонны при демонтаже произошло по вине подрядной организации, указали власти.
- Ведутся работы по расчистке прилегающей автодороги, в ближайшее время будет открыто движение для транспортных средств.
Пострадавшие
- По уточненным данным, в результате обрушения пострадали три человека.
- Всем пострадавшим оказана медпомощь.
- Один пострадавший от госпитализации отказался. Второй - бригадой скорой помощи доставлен в травматологический пункт.
Ущерб
- По последним данным, число поврежденных автомобилей составило 140, сообщили ТАСС в оперативных службах.
- Владельцы автомобилей, получивших повреждения после обрушения части комплекса "Снежком", получат компенсацию.
- Жилые дома около комплекса "Снежком" получили повреждения из-за падения элементов конструкций, сообщили оперативные службы.
- Проводится оценка ущерба.
Реакция властей
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ после обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
- В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса.
- Представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым автовладельцем для оформления необходимых документов и возмещения убытков, проинформировали в администрации Красногорска.