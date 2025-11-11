Статья

Три человека пострадали. Подробности ЧП при демонтаже комплекса "Снежком" в Красногорске

Обломки от всесезонного горнолыжного комплекса "Снежком", который уже три года демонтируют в Красногорске, упали на дорогу и стоянку, повредив несколько автомобилей, передает корреспондент ТАСС.

Три человека пострадали, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Об инциденте

Обломки от горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске упали на дорогу и стоянку.

Упавшие на дорогу элементы конструкции ограничили движение по одной из полос, там работают сотрудники ГАИ.

Работы на объекте ведет подрядная организация ООО "Развитие", сообщили власти.

Около 12 часов дня при проведении работ по сносу объекта капитального строительства с большой высоты упала бетонная конструкция.

Обрушение части колонны при демонтаже произошло по вине подрядной организации, указали власти.

Ведутся работы по расчистке прилегающей автодороги, в ближайшее время будет открыто движение для транспортных средств.

Пострадавшие

По уточненным данным, в результате обрушения пострадали три человека.

Всем пострадавшим оказана медпомощь.

Один пострадавший от госпитализации отказался. Второй - бригадой скорой помощи доставлен в травматологический пункт.

Ущерб

По последним данным, число поврежденных автомобилей составило 140, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Владельцы автомобилей, получивших повреждения после обрушения части комплекса "Снежком", получат компенсацию.

Жилые дома около комплекса "Снежком" получили повреждения из-за падения элементов конструкций, сообщили оперативные службы.

Проводится оценка ущерба.

Реакция властей