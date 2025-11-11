К обрушению части колонны "Снежком" могло привести нарушение технологии демонтажа

Будут рассмотрены и другие причины ЧП, сообщили в оперативных службах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Технология демонтажа, по предварительным данным, была нарушена при сносе горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, что привело к падению части опорной колонны и травмированию двух прохожих. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Как предварительно установлено, к обрушению части опорной колонны могло привести нарушение технологии демонтажа. Вероятно, не были учтены особенности конструкции и материалов опорной колонны. В целом же будут рассмотрены и другие причины ЧП", - сказал собеседник агентства.