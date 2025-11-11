ТАСС: число пострадавших при обрушении "Снежкома" выросло до трех

Среди пострадавших мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около "Снежкома"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Трое человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении части опоры демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По уточненным данным, пострадали трое человек: мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около "Снежкома", - сказал собеседник агентства.

Также в министерстве здравоохранения сообщили, что третьему пострадавшему оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась.

"Количество пострадавших в Красногорске увеличилось до трех человек. Еще одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась", - говорится в Telegram-канале ведомства.