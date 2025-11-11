В Красногорске более 140 автомобилей повреждены при обрушении части комплекса "Снежком"

Проводится оценка ущерба

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число автомобилей, поврежденных при обрушения части колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, выросло до 140. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По имеющимся данным, от падения обломков и грунта пострадали более 140 автомобилей. Проводится оценка ущерба", - сказал собеседник агентства.