ГлавнаяПроисшествияОбрушение конструкций "Снежкома" в Красногорске

В Красногорске более 140 автомобилей повреждены при обрушении части комплекса "Снежком"

Проводится оценка ущерба
10:43
Сергей Булкин/ ТАСС
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число автомобилей, поврежденных при обрушения части колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, выросло до 140. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По имеющимся данным, от падения обломков и грунта пострадали более 140 автомобилей. Проводится оценка ущерба", - сказал собеседник агентства. 

