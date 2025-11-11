СК завел дело после обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске

В рамках проверки Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

В сообщении говорится, что следователь территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске во время его разбора (ст. 216 УК РФ).

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры отметили, что 11 ноября около 12:00 при проведении работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного в городском округе Красногорск, с большой высоты упала бетонная конструкция.

"В рамках проверки Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса", - сказали в прокуратуре.