В аэропорт Внуково доставили багаж пассажиров рейса из Антальи

В аэропорту сообщили, что пассажиры могут прибыть для получения вещей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Задержанный багаж пассажиров рейса из турецкого города Анталья авиакомпании Turkish Airlines доставлен в московский аэропорт Внуково в полном объеме, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом TK-3050/12.11.2025 г. Анталья - Москва авиакомпании Turkish Airlines, ваш багаж дослали в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рейс Анталья - Москва не было загружено 50 мест багажа.