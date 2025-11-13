Профильный комитет ГД поддержал повышение МРОТ в 2026 году

В пояснительной записке отмечается, что увеличение будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Соответствующее решение комитета опубликовано в думской электронной базе.

Изменения вносятся в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".

С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей в месяц.

В пояснительной записке к документу отмечается, что увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников.