МВФ: шатдаун негативно повлиял на экономический рост в США

Официальный представитель фонда Джули Козак отметила, что есть риск роста инфляции

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что имевшая место в США частичная приостановка работы правительства (шатдаун) оказала негативное влияние на показатели роста ВВП страны в четвертом квартале 2025 года. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается шатдауна, мы ожидаем, что из-за него экономический рост [США] в четвертом квартале 2025 года, вероятно, будет меньше, чем мы полагали. Будет негативное влияние на четвертый квартал. Это не означает, что будет сокращение [ВВП]", - отметила она. "Мы ожидаем, что, вероятно, будет некоторый обратный эффект в первом квартале 2026 года", - добавила Козак.

Представитель МВФ отметила, что "экономика США в последние несколько лет продемонстрировала устойчивость". "Сейчас мы видим, что напряжение [в ней] растет. Внутренний спрос снижается, а рост занятости замедляется, - добавила она. - Сочетание замедления иммиграционных потоков, пошлин, более широкой неопределенности относительно дальнейшей политики оказывает негативное влияние на экономическую активность". "Есть риск роста инфляции. По большей части из-за пошлин", - уточнила Козак, говоря об экономической ситуации в США.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет 9 ноября в эфире телеканала CBS заявил, что ВВП США может сократиться в четвертом квартале текущего года, если шатдаун затянется. Позднее однако законодатели в американском Конгрессе достигли договоренностей относительно дальнейшего финансирования правительства и одобрили соответствующие законопроекты. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.