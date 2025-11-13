МВФ не видит серьезного негативного влияния шатдауна в США на другие страны

Однако, это все еще может оказать какой-то эффект на другие государства, заявила официальный представитель фонда Джули Козак

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) сейчас не видит признаков того, что имевшая место в США частичная приостановка работы правительства (шатдаун) оказала бы серьезное негативное влияние на экономическую ситуацию в других странах. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"В настоящее время мы не наблюдаем какого-либо масштабного негативного влияния из-за шатдауна в США", - отметила она, говоря о его возможном воздействии на другие государства в сфере экономики.

"Вместе с тем США, конечно, являются крупнейшей экономикой в мире. И в той мере, в какой это влияет на рост в США, это, конечно, может оказать какой-то эффект на другие государства. Но сейчас мы не ожидаем, я бы сказала, серьезного негативного влияния из-за шатдауна", - уточнила Козак.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет 9 ноября в эфире телеканала CBS заявил, что ВВП США может сократиться в четвертом квартале текущего года, если шатдаун затянется. Позднее однако законодатели в американском Конгрессе достигли договоренностей относительно дальнейшего финансирования правительства и одобрили соответствующие законопроекты. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.