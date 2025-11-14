Старт торгов акциями ДОМ.РФ запланировали на 20 ноября

Мосбиржа подчеркнула, что дата является предварительной

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Начало торгов обыкновенными акциями ДОМ.РФ на Мосбирже планируется на 20 ноября 2025 года, говорится в сообщении торговой площадки.

"Планируемая дата начала торгов акциями ПАО "ДОМ.РФ" в вышеуказанных режимах - 20 ноября 2025 г., после окончания расчетов по сделкам, заключенным в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки". Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций всем категориям инвесторов", - говорится в сообщении.

На Мосбирже подчеркнули, что указанные параметры и даты являются предварительными.

Ранее торговая площадка допустила обыкновенные акции ДОМ.РФ к торгам с 20 ноября 2025 года. Акции получат тикер DOMRF и первый уровень листинга.

Об IPO ДОМ.РФ

Ранее компания объявила о намерении провести в ноябре первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже.

Инвесторам предложат исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии компании. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса, указывается в сообщении. Правительство РФ как действующий акционер ДОМ.РФ не намерено продавать акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале.

Ценовой диапазон для предварительного сбора заявок в рамках IPO ДОМ.РФ установлен на уровне 1 650 -1 750 рублей за акцию. Предварительный сбор заявок на участие в размещении пройдет с 10:00 мск 14 ноября по 19:00 мск 19 ноября.