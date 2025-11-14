В аэропорту Мурманска задерживается часть авиарейсов

Задержки произошли из-за непогоды

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Более 10 авиарейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Мурманска из-за непогоды - в регионе наблюдается сильная метель, снегопад, ветер в порывах до 25-28 м/с. Информация о задержках следует из онлайн табло аэропорта.

Задержаны вылеты самолетов из Мурманска в Санкт-Петербург и Москву, а также прибытие воздушных судов из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга, следует из данных онлайн табло.

По информации метеорологов региона, 14 ноября на севере и в центральных районах области ветер усилится до 25-28 м/с в порывах, временами пройдет сильная метель, снегопад, гололедица. Непогода сохранится до утра 15 ноября, а в некоторых районах и на побережье - до вечера субботы.

Как сообщало ранее главное управление МЧС РФ по области, из-за непогоды возникли перебои с электроснабжением. Они затронули более 22 тыс. человек и 39 социально значимых объектов. Движение на автодорогах ограничено, некоторые участки временно закрыты для проезда.