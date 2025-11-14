На пути в Крым и из него задерживается девять поездов

Время задержки составляет от 1 до 2,5 часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. На пути в Крым задерживается четыре поезда дальнего следования "Таврия" и пять в обратном направлении. Время задержки составляет от 1 до 2,5 часа, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс".

Так, на пути в Крым задерживаются: поезд №092 Москва - Севастополь на два часа; №195 Москва - Симферополь на час; №162 Пермь - Симферополь, на час; №028 Москва - Симферополь менее, чем на час.

По направлению из Крыма из графика выбились: поезд №068 Симферополь - Москва на 3,5 часа; №328 Симферополь - Кисловодск на 2 часа; №078 Симферополь - Санкт-Петербург на 2 часа; №196 Симферополь - Москва на 2,5 часа; №092 Севастополь - Москва менее, чем на 1 час.

Ранее сообщалось о задержке 12 поездов, три из которых уже прибыли на станции назначения: №007 Санкт-Петербург - Севастополь; №327 Кисловодск - Симферополь; №316 Адлер - Симферополь.

Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться.