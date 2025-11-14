Орбан: Венгрия оспорит в суде намерение ЕС отказаться от газа из России

Будапешт также намерен изыскивать другие правовые методы, отметил венгерский премьер

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 14 ноября. /ТАСС/. Венгрия оспорит в Европейском суде инициативу Еврокомиссии, предусматривающую отказ от поставок газа из России. Как заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, действия руководства Евросоюза являются нарушением основных законов ЕС и наносят вред всему сообществу.

Читайте также

МИД Венгрии не сомневается в освобождении от санкций на поставки нефти и газа из РФ

"Мы обратимся в Европейский суд и в любом случае будем изыскивать другие правовые методы, чтобы не допустить реализации этих намерений Брюсселя", - сказал глава правительства в программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что ранее Совет ЕС на уровне глав МИД утвердил план Еврокомиссии по отказу от российского газа не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Министры сочли это возможным, утверждая, будто вопрос касался торговли, а не санкционной политики. Венгрия и Словакия, выступавшие против, не смогли использовать при голосовании свое право вето. "Это открытое нарушение европейского законодательства и принципа верховенства права", - подчеркнул Орбан.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще 21 октября после заседания Совета ЕС в Люксембурге заявил, что Будапешт подаст по этому поводу иск в Европейский суд. Он заверил, что его страна до конца будет бороться против плана Еврокомиссии, предусматривающего полный запрет на российские энергоносители с 2028 года. По словам министра, для этого будут использованы все доступные политические и юридические инструменты.

Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года.

Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки нефти из РФ. Правительство Венгрии выражало намерения добиться для себя исключений из этих правил.