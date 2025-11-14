Захарова пообещала скорый ответ на новые антироссийские санкции Канады

Нынешний премьер Марк Карни продолжает прежнюю "провальную линию, отражающую несостоятельность и подлинную роль канадской внешней политики", указала официальный представитель МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Москва скоро примет ответные меры в отношении новых антироссийских санкций Оттавы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если бывший премьер-министр [Канады Джастин] Трюдо, внучка гитлеровского приспешника [бывший вице-премьер] Христя Фридланд не успели вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений, то это вполне может получиться у нынешнего премьера [Марка] Карни, который продолжает прежнюю провальную линию, отражающую несостоятельность и подлинную роль канадской внешней политики", - сказала дипломат.

"Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем", - подчеркнула Захарова.