Статья

Провокации Киева, контакты с США и интервью Лаврова. Заявления Захаровой

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

Киев готов пойти на все, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть из Европы молодых украинцев как потенциальных рекрутов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Россия не имеет планов нападения на страны НАТО, но при этом страна принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности и готова к любому развитию событий.

ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.

Возобновление контактов РФ - США

Диалог РФ и США идет, между главами внешнеполитических ведомств двух стран есть понимание необходимости регулярного общения, контакты будут продолжены: "Он [диалог] идет. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, тоже очевидно".

РФ готова провести в Будапеште второй саммит с США при надлежащей подготовке: "Мы по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски".

Реакция на действия НАТО и ЕС

У России нет планов нападения на страны Североатлантического альянса, но при этом она принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности и готова к любому развитию событий: "Мы готовы к любому развитию событий, при этом всегда исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества".

Отказ итальянской газеты Corriere della Sera публиковать полный текст интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым показал наличие жесточайшей цензуры в западных СМИ и вызвал "эффект Барбары Стрейзанд": "Они добились обратного эффекта. Мне кажется, его прочитали буквально все".

После введенного ЕС запрета на выдачу многократных виз россиянам могут последовать новые ограничения на въезд граждан РФ: "Если так пойдет и дальше, я не могу исключать, что нынешнее неолиберальное руководство Европейского союза станет требовать от стран ЕС закрывать въезд лицам, приверженным, например, традиционным духовно-нравственным ценностям, моральным устоям".

О политике Киева в отношении своих граждан

Украинская верхушка "готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации", чтобы вернуть молодых украинцев из Европы: "На Банковой решили сыграть на усиливавшихся в последнее время среди европейцев настроениях в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для наводнивших Европу украинцев".

МИД Украины собирается добиваться экстрадиции украинцев из стран ЕС, задачей ставится уничтожение собственных граждан: "Задача Зеленского, одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона".

Мэр Киева Виталий Кличко, предложив понизить мобилизационный возраст на Украине, либо "забыл упомянуть", либо просто "запамятовал" о том, что его сыновья не служат в украинской армии, хотя для службы пригодны.

О срыве Киевом переговоров

Киевский режим решил прекратить переговорный процесс, показав "незаинтересованность режима [Владимира] Зеленского в мирном урегулировании": "Все это иначе как абсурдом назвать нельзя".

А материал The Times стал доказательством, что Киев изначально под предлогом переговоров хотел выиграть для себя время: "Это был маневр, это было желание под видом переговоров выиграть время, спастись на своих позициях, каким-то образом передислоцироваться, выклянчить еще больше оружия и так далее, и так далее".

Ответ России на новые санкции и ограничения

Россия в скором времени ответит на новые антироссийские санкции Канады: "Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем".

Как отметила Захарова, "если бывший премьер-министр [Канады Джастин] Трюдо, внучка гитлеровского приспешника [бывший вице-премьер] Христя Фридланд не успели вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений, то это вполне может получиться у нынешнего премьера [Марка] Карни".

РФ примет выверенные ответные меры после запрета ЕС выдавать многократные визы россиянам: "Они будут носить выверенный характер".

Кадровые изменения в ЮНЕСКО

Москва приветствует обновление руководства ЮНЕСКО и готова оказывать необходимую поддержку в его деятельности: "Мы приветствуем выбор Генконференции и поддерживаем курс, заявленный новым гендиректором этой структуры".

Конфликт США с Венесуэлой