Захарова: отказ публиковать интервью Лаврова вызвал "эффект Стрейзанд"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что теперь полное интервью министра иностранных дел России перепечатывают и итальянские информационные ресурсы, и СМИ других стран

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Непубликация итальянской газетой Corriere della Sera полного интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вызвала "эффект Барбары Стрейзанд", отказ публиковать интервью показал наличие жесточайшей цензуры в западных СМИ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видимо, кто-то в Италии или кто-то, кто оказывает на Италию воздействие, не хотел, чтобы это интервью было прочитано и разошлось ни внутри итальянского сообщества, ни за его пределами. Так вот, этими глупыми, неуклюжими и вредоносными мерами, которыми это интервью было снято с публикации в полном виде, они добились обратного эффекта. Мне кажется, его прочитали буквально все", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что теперь полное интервью министра перепечатывают и итальянские информационные ресурсы, и СМИ других стран. "То есть, они добились, наверное, того, что называется в медиа, в профессиональной журналистике эффектом Барбары Стрейзанд. <...> Он заключается в том, что желание убрать какой-то материал, и это желание, проявляемое вне каких-то профессиональных рамок, силовыми методами, ведет к обратному, к большей популяризации того, что хотят убрать", - пояснила она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что на фоне таких событий в западном сообществе должна стартовать дискуссия. "Ситуация показала наличие жесточайшей цензуры в западных СМИ, цензуры открытой, прямой, абсолютно ни под что не закамуфлированной. Я так понимаю, просто поощряемой. Другое дело, что эта цензура, наверное, не от желания самих журналистов, потому что сами журналисты Corriere della Sera были действительно шокированы тем, что им это интервью не дали опубликовать. <...> Они столкнулись с тем, что действительно беспрецедентно, с просто блокировкой полного текста интервью со стороны тех сил, которые, видимо, оказывают давление на эту газету", - подчеркнула она.

Захарова также отметила, что такая ситуация должна стать примером того, какие тяжелые времена переживает Западная Европа в XXI веке, находясь во власти политической цензуры и "в состоянии отката от демократии".

Ранее в МИД РФ сообщили об отказе итальянской газеты Corriere della Sera публиковать интервью с Лавровым, ею же запрошенное. ТАСС привел выдержки из интервью на правах эксклюзива. Как обратила внимание Захарова, в попытке оправдаться за цензуру интервью Лаврова редакция издания выдвинула "фантастическую версию случившегося": им якобы не дали возможности дополнительно, к интервью, провести "перекрестный опрос и оспорить отдельные утверждения министра". Дипломат указала, что попытки Corriere della Sera оправдаться после отказа публиковать интервью несостоятельны, редакция подвергла выборочному цензурированию прямую речь спикера и признаваться в этом у нее не хватает духа.