Захарова не исключила новых ограничений на въезд россиян в ЕС

Официальный представитель МИД России назвала решение Евросоюза о запрете на выдачу многократных виз очередным вопиющим примером проявления дискриминации по признаку национальности, гражданства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что после введенного Евросоюзом запрета на выдачу многократных виз россиянам могут последовать новые ограничения на въезд граждан РФ.

Дипломат назвала решение ЕС очередным вопиющим примером проявления дискриминации по признаку национальности, гражданства, попыткой неизбирательного наказания граждан. "Если так пойдет и дальше, я не могу исключать, что нынешнее неолиберальное руководство Европейского союза станет требовать от стран ЕС закрывать въезд лицам, приверженным, например, традиционным духовно-нравственным ценностям, моральным устоям. Поддерживайте традиционную семью - вам сюда нельзя. Надо что-нибудь такое придумать", - сказала она на брифинге.

Захарова обратила внимание на то, что в очередной раз основной экономический ущерб от принятого Европейским союзом решения приходится и на европейскую сферу торговли и туризма. "Они пытаются все это оправдать некой российской угрозой, но все это не выдерживает никакой критики. Это очередной такой самострел, который ими произведен", - добавила она.

6 ноября Еврокомиссия приняла решение о фактическом запрете выдачи многократных виз гражданам России. Российское постпредство при ЕС объяснили такое решение тем, что чиновников в Брюсселе боятся, что в ходе туристических обменов и контактов между людьми европейцы узнают правду о России.