Захарова: РФ ответит на запрет ЕС выдавать многократные визы россиянам

Официальный представитель МИД России отметила, что Москва "не занимается сегрегацией и не подвержена расизму и нацизму"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ответные меры Москвы на введенный Евросоюзом (ЕС) запрет на выдачу многократных виз россиянам будут носить выверенный характер. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут, они будут носить выверенный характер", - отметила дипломат.

Как указала Захарова, в отличие от еэсовского Брюсселя Москва "не занимается сегрегацией и не подвержена расизму и нацизму". "Мы будем принимать ответные меры. Такие, которые будут отвечать интересам нашей страны, но при этом обязательно с учетом этого русофобского запала, который проявляют ретивые чиновники Брюсселя", - заметила она.

6 ноября Еврокомиссия приняла решение о фактическом запрете выдачи многократных виз гражданам РФ. Российское постпредство при ЕС объяснило такое решение тем, что чиновников в Брюсселе боятся, что в ходе туристических обменов и контактов между людьми европейцы узнают правду о России.