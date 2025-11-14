Захарова: материал The Times доказал, что Киев хотел выиграть время

Украина планировала сделать это под видом переговоров, объяснила официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Публикация британской газеты The Times стала доказательством того, что Киев изначально под предлогом переговоров хотел выиграть для себя время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня мы видим, как именно украинская сторона свернула переговоры, а соответственно продемонстрировала то, что и изначально желания их вести у них (украинской стороны - прим. ТАСС) не было. Это был маневр, это было желание под видом переговоров выиграть время, спастись на своих позициях, каким-то образом передислоцироваться, выклянчить еще больше оружия и так далее, и так далее", - сказала дипломат на брифинге. По ее мнению, "материал, который был подготовлен The Times на основе интервью и заявлений [замминистра иностранных дел Украины Сергея] Кислицы, является тому доказательством".

Захарова отметила, что "подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима [Владимира] Зеленского в мирном урегулировании".

"Вместо того, чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и вместо того, чтобы продолжить этот переговорный процесс, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против нашей страны", - указала она.

Официальный представитель МИД РФ полагает, что в материале британской газеты "чрезвычайно важно признание Кислицы в том, что они больше переговоры вести не намерены". Захарова напомнила, что нынешним летом во время переговоров между представителями РФ и Украины Зеленский "бесконечно унижал представителей российской делегации", а также "Зеленский и те кураторы, которые буквально с Запада вели за кулисами эти переговоры совместно с украинской делегацией, постоянно ее наставляли, требовали остановки боевых действий, потому что это мешает переговорам".

Британская газета The Times 12 ноября опубликовала материал на основе интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей, который в беседе с изданием отметил отсутствие "существенного прогресса" в российско-украинских переговорах в этом году. Газета констатировала, что в Киеве "отошли" от контактов с Москвой по вопросам урегулирования.