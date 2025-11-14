Захарова: РФ приветствует обновление руководства ЮНЕСКО

Москва готова оказывать необходимую поддержку в его деятельности, указала официальный представитель МИД России

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует обновление руководства ЮНЕСКО и готова оказывать необходимую поддержку в его деятельности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее страны - члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) утвердили новым генеральным директором организации египетского политика и профессора египтологии Халеда аль-Анани.

"Мы приветствуем выбор Генконференции и поддерживаем курс, заявленный новым гендиректором этой структуры, - сказала Захарова. - Наша страна готова оказать всю необходимую поддержку обновленному руководству организации в управлении дисбалансом и избавлении от политизированных направлений, доставшихся ему в наследство от предшественницы, которая, конечно, просто буквально внесла ноту разрушения в деятельность ЮНЕСКО и, если не сказать, замарала эту структуру своим присутствием".

Кандидатура Халеда аль-Анани была утверждена на 43-й генеральной конференции организации в Самарканде. Он сменил француженку Одре Азуле, занимавшую этот пост с ноября 2017 года, получив в свою поддержку 172 голоса.

54-летний аль-Анани работает профессором египтологии в Университете Хелуана, где преподает уже более 30 лет, а также имеет докторскую степень по египтологии Университета Монпелье III (Университет Поля Валери). Он возглавлял Национальный музей египетской цивилизации (2014-2016) и Каирский египетский музей (2015-2016). С 2016 по 2022 год ученый занимал должность министра по делам древностей, а позже - министра туризма и по делам древностей.