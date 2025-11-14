Захарова: Киев решил прекратить переговоры, показав незаинтересованность в мире

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Украина предпочла во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против Москвы

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заявление МИД Украины о прекращении переговоров с Россией подтверждает незаинтересованность киевского режима в мирном урегулировании конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британская газета The Times 12 ноября опубликовала материал на основе интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей, который в беседе с изданием отметил отсутствие "существенного прогресса" в российско-украинских переговорах в этом году. Газета констатировала, что в Киеве "отошли" от контактов с Москвой по вопросам урегулирования.

"Все это иначе как абсурдом назвать нельзя, подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима [Владимира] Зеленского в мирном урегулировании", - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Киев вместо того, чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся в частности организации дальнейшего переговорного процесса, предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против Москвы. "Но, мне кажется, в этом материале чрезвычайно важно признание Кислицы в том, что они больше переговоры вести не намерены", - указала она.

По ее словам, Кислица также забыл добавить, что даже те практические предложения, которые были сделаны российской стороной, например, об обмене удерживаемыми лицами, были сорваны Киевом. "Они выполнили менее 30% из того, о чем имелась договоренность", - отметила дипломат. "Очевидно, Кислица настолько увлекся продвижением псевдоисторических домыслов о происхождении Украины, что сам уже не в состоянии отличить истину от лжи", - добавила Захарова.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС ранее заявил, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, "мяч" находится на украинской стороне. Дипломат констатировал, что в настоящее время переговоры "поставлены Киевом на паузу", а турецкие представители "не раз призывали их возобновить".