Захарова: борьба США с наркотрафиком не должна превращаться во вмешательство в дела стран

Россия исходит из того, что в деле пресечения наркопотоков, в том числе в Соединенных Штатах, в первую очередь востребована консолидация как международных усилий, так и региональных, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Борьба Соединенных Штатов с наркотрафиком не должна становиться вмешательством во дела суверенных государств. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Читайте также

Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

"Мы наблюдаем беспрецедентную военную кампанию, развернутую Вашингтоном в этом регионе [Латинской Америки] под предлогом, как было заявлено, борьбы с каналами поступления наркотиков в Соединенные Штаты Америки. За два месяца осуществлены десятки военных ударов по венесуэльским лодкам в Карибском бассейне, - указала дипломат. - Ситуация усугубляется тем, что каких-либо доказательств причастности пораженных судов и экипажей, не говоря уже о государственных флагах, к перевозке наркотиков американскими властями предоставлено не было".

"Последовательно настаиваем на том, что борьба с незаконным оборотом наркотиков не должна использоваться как рычаг давления на суверенные государства. Мы выступаем категорически против применения силы или угрозы для вмешательства во внутренние дела под различными предлогами, включая борьбу с наркотрафиком", - добавила Захарова.

По ее словам, Россия исходит из того, что в деле пресечения наркопотоков, в том числе в США, в первую очередь востребована консолидация как международных усилий, так и региональных. "Эффективные решения проблемы могут быть найдены через коллективные действия в рамках международно-правовых механизмов, разумеется, только в случае прекращения масштабного силового давления, к которому прибегает Пентагон и которая по своим параметрам выходит далеко за пределы заявленных американской стороной целей, замещая одну угрозу другой угрозой - региональной дестабилизации и подрыва суверенитета Боливарианской Республики Венесуэла", - добавила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что мировое сообщество даст этим шагам должную оценку, чтобы предотвратить катастрофические сценарии, которые "не просто создали бы угрозу миру и стабильности в регионе, но и разрушили бы международную правовую систему контроля над наркопотоками".