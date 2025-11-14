Гросси назвал Росатом мировым лидером в сфере атомной энергетики

Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что госкорпорация строит объекты во многих частях света

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © Alexandr Podgorchuk, Rosatom State Atomic Energy Corporation via AP

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" выступает лидером атомной энергетики всего мира, а не только России, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде.

"Что касается России, Росатома, то, несомненно, он является лидером не только внутри страны, но и на международной сцене, строя атомные объекты во многих частях мира, в которых их раньше не было", - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ особо отметил роль России в строительстве атомных электростанций в разных частях мира. В качестве примера он назвал станцию "Эд-Дабаа" в Египте, которая открывает доступ к атомным технологиям в Африке и на Ближнем Востоке, станцию "Руппур" в Бангладеш, которая расположена в Юго-Восточной Азии, где есть дефицит энергетики, а также станцию "Аккую" в Турции. "И это лишь показывает, что наша совместная работа необходима по дальнейшему признанию роли и выработке правильных решений по атомной генерации на благо человечества", - заключил Гросси.

Калининград впервые стал местом встречи Лихачева и Гросси 1 апреля 2022 года. Консультации Росатома и МАГАТЭ 14 ноября 2025 года стали седьмыми по счету.