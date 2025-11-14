Генерирующие компании предложат Минэнерго изменить метод индексации энергоотбора

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года до 47 ГВт энергомощности в целях замедления темпа старения оборудования и повышения надежности энергоснабжения потребителей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Электроэнергетические компании в следующем году могут предложить Минэнерго РФ применять новую методику индексации цен на конкурентном отборе мощности (КОМ) объектов энергетики, заявила глава наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.

"Наверное, мы будем предлагать в будущем году Минэнерго утвердить новую методику индексации цены КОМ, которая бы более близко отражала наши затраты", - сказала она.

В октябре Панина сообщила ТАСС, что энергокомпании считают необходимым ввод процедуры по регулярному обновлению параметров конкурентных отборов мощности и модернизации энергообъектов для более эффективной работы отрасли.

