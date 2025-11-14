"Победа" заявила о готовности использовать роботов в работе

Авиакомпания первая в мире протестировала робота-бортпроводника на своем рейсе

© Официальный Telegram-канал авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа", первая в мире протестировавшая робота-бортпроводника на своем рейсе, готова использовать роботов в рабочем процессе при готовности как законодательства, так и общества, сообщили ТАСС в компании.

Ранее "Победа" сообщила о тестовом полете робота-бортпроводника на рейсе. Робот Володя во время полета выступал помощником бортпроводника - встречал клиентов на борту, помогал проверять посадочные талоны и вместе с экипажем провел демонстрацию аварийно-спасательного оборудования.

"Безусловно, технологии дополняют, но не заменяют людей. При этом, мы готовы использовать роботов в рабочих процессах при условии готовности законодательства и общества к такому сервису", - сказали в компании. Там отметили, что клиенты встретили эксперимент с интересом и многие сделали фото с Володей на память.