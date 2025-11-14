На ЗАЭС пока не установили причину отключения линии "Днепровская"

Она находится на подконтрольной ВСУ территории, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты Запорожской АЭС пока не установили причину отключения питающей станцию линии электропередачи "Днепровская", так как она находится на подконтрольной ВСУ территории. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Источник отключения линии ЗАЭС пока неизвестен. Причина - на подконтрольной ВСУ части Запорожской области", - сказала Яшина.

Вечером 14 ноября на станции сообщили, что линия электропередачи "Днепровская", которая вместе с линией "Ферросплавная-1" питает Запорожскую АЭС, временно отключена из-за срабатывания автоматической защиты.