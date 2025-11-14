Руководство ЗАЭС уведомит МАГАТЭ об отключении питающей станцию линии

Линия "Днепровская" временно отключена из-за срабатывания автоматической защиты

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уведомит представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении одной из двух линий энергопередачи, питающих станцию. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Руководство Запорожской АЭС уведомит представителей МАГАТЭ об отключении линии "Днепровская", - сказала Яшина.

Вечером 14 ноября на станции сообщили, что линия электропередачи "Днепровская", которая вместе с линией "Ферросплавная-1" питает Запорожскую АЭС, временно отключена из-за срабатывания автоматической защиты.