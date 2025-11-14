Трамп вывел некоторые наименования сельхозпродукции из-под действия пошлин

Новые нормы касаются среди прочего десятков наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация США вывела некоторых наименований сельскохозяйственной продукции, включая говядину, кофе и фрукты, из-под действия пошлин, введенных ранее на экспорт других стран. Соответствующий указ подписал 14 ноября президент США Дональд Трамп.

Как следует из этого документа, опубликованного на сайте Белого дома, американский лидер "посчитал нужным и целесообразным внести дополнительные изменения в перечень продукции, подпадающей под действие взаимных пошлин". Он, в частности, решил, что "некоторые виды сельскохозяйственной продукции не будут подпадать под действие взаимных пошлин". Трамп отметил, что предпринял этот шаг, в частности, "с учетом хода переговоров с рядом торговых партнеров, текущего внутреннего спроса на определенную продукцию, а также имеющихся в стране мощностей по выпуску определенной продукции".

Новые нормы уже вступили в силу. Они касаются среди прочего десятков наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что администрация США может объявить о введении масштабных исключений из пошлин в связи с ростом цен на продукты в США. В публикации уточнялось, что из-под действия тарифов могут быть выведены продукты, импортируемые из стран, которые до сих пор не заключили с Вашингтоном торговые соглашения.

Издание сообщило, что в сентябре Трамп поручил министру торговли Говарду Латнику и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру определить, для каких из не производимых в США товаров сделать исключения из пошлин. Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон в ближайшие несколько дней объявит о мерах по снижению цен в стране на ряд продуктов сельскохозяйственной области, включая кофе и бананы.