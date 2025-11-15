FT: чиновники из США посещали Европу для продвижения своих энергоносителей

По информации источников газеты, их целью было "уничтожение до последней молекулы" всего российского газа на европейских рынках

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Должностные лица США посещали страны Европы с целью продвижения американских энергоносителей вместо российского газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, целью США было "уничтожение до последней молекулы" всего российского газа на европейских рынках. США также на официальном уровне потребовали от союзников прекратить закупки российских нефти и газа.

Отмечается, что поездка американских чиновников совпала с попытками международной нефтетрейдинговой компании Gunvor приобрести зарубежные активы "Лукойла", который попал под новые санкции США.

Как сообщает газета, эта поездка вызвала основные трудности в возможном заключении сделки между "Лукойлом" и Gunvor, впоследствии отозвавшей свое предложение о покупке активов.

Ранее Министерство финансов США продлило с 21 ноября до 13 декабря действие лицензий, которые разрешают проводить с компанией "Лукойл" некоторые операции, касающиеся ее зарубежных активов, несмотря на введенные Вашингтоном санкции.

В октябре Совет ЕС также утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ.