Токаев: Россия, Казахстан и Узбекистан будут увеличивать объем транзита газа

Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности, отметил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Совместный газовый проект России, Казахстана и Узбекистана является успешным, транзит газа планируется наращивать. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на брифинге для СМИ в Ташкенте, куда прибыл с государственным визитом.

"Успешные результаты показывает газовый проект Россия - Казахстан - Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности", - привели в пресс-службе казахстанского президента его слова.

В июне 2023 года Узбекистан заключил с "Газпромом" договор о покупке газа, поставки начались в октябре того же года. 16 октября текущего года в правительстве РФ сообщали, что "Газпром" продолжает реализацию контракта на поставку природного газа в Узбекистан в объеме 7,7 млрд куб. м в год. При этом есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок газа, в том числе СПГ.

Токаев 11-12 ноября посетил с государственным визитом Россию, а затем направился в Узбекистан. В Ташкенте казахстанский лидер также планирует принять участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, запланированной на 16 ноября.