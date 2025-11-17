Сбер сообщил о штатной работе всех сервисов

Пользователи ранее сообщали о сбое в работе мобильного приложения банка

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Все сервисы Сбера работают в штатном режиме после кратковременных трудностей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", - сообщили в банке.

Ранее пользователи в РФ сообщали о сбое в работе мобильного приложения Сбера.