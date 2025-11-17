Рейсы Utair из Усинска переносились из-за метеоусловий

На авиакомпанию пожаловался создатель компаний Reflexmusic и Vivitimusic Вячеслав Тюрин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании Utair из аэропорта города Усинска Республики Коми были перенесены из-за метеоусловий, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Рейсы были перенесены из-за метеоусловий в аэропорту Усинска", - сказала собеседница агентства без дополнительных подробностей, комментируя ситуацию, на которую пожаловался создатель компаний Reflexmusic и Vivitimusic Вячеслав Тюрин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Тюрин сообщил в соцсети "ВКонтакте", что музыкальная группа Reflex уже третьи сутки не может вылететь из города Усинска Республики Коми в Москву из-за многократных переносов и отмен рейсов авиакомпании Utair. Он утверждает, что Utair якобы продает билеты, но не выполняет свои регулярные рейсы в этот город уже три дня, ссылаясь на различные обстоятельства и уже трижды перенося регулярный рейс.

Тюрин добавил, что 17 ноября рейс из Москвы в Усинск был перенаправлен в Сыктывкар. По его словам, в результате срыва рейсов творческие планы коллектива, включая запись новых материалов, оказались под угрозой. Группа продолжает находиться в Усинске в рамках юбилейного концертного тура.