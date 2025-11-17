Кобяков: арктический форум создаст экономические возможности для макрорегиона

Проведение мероприятия поддержит интенсивное развитие инфраструктуры и инноваций

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проведение Международного арктического форума в Мурманске поддержит интенсивное развитие инфраструктуры, инноваций и новых экономических возможностей макрорегиона. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению международного арктического форума "Арктика - территория диалога" Антона Кобякова.

"Проведение форума поддержит интенсивное развитие инфраструктуры, инноваций и новых экономических возможностей Арктического региона, что будет иметь мультипликативный эффект для всей страны", - сказал Кобяков.

Кобяков отметил, что Арктика формирует около 6% ВВП России и примерно 10% общего объема экспорта за счет ресурсов региона. "Мурманск - арктические ворота России. Проведение международного арктического форума в регионе символизирует не только развитие ключевых арктических проектов, но и важность крупнейшей в мире экономической зоны с единым набором налоговых и административных преференций. <…> Она играет ключевую роль в формировании торговых цепочек через Северный морской путь и обеспечивает обороноспособность страны", - пояснил Кобяков.

В свою очередь Трутнев добавил, что международный арктический форум в Мурманске будет значимой площадкой для обсуждения актуальных проблем. "Наша страна настроена на взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными странами и открыта для международного сотрудничества. Уверен, Международный арктический форум и дальше будет значимой площадкой для обсуждения актуальных проблем арктической повестки", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что интерес к обсуждению арктической повестки растет. "Мурманск - начальная точка Северного морского пути, важная стратегическая территория для развития российской Арктики. В этом году здесь успешно прошел Международный арктический форум - около 1,3 тыс. участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний", - пояснил Трутнев.

Ранее председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым международный арктический форум "Арктика - территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске. Форум "Арктика - территория диалога" с 2019 по 2025 годы проходил в Санкт-Петербурге. В этом году он впервые прошел в Мурманске под девизом "На Севере - жить", в мероприятии принимал участие президент РФ Владимир Путин.