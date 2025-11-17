Reuters: Саудовская Аравия хочет заключить соглашение по ядерной энергетике с США

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассчитывает добиться от США заключения соглашения о развитии ядерной энергетики королевства и предоставлении доступа к американским технологиям мирного атома. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Намерение Эр-Рияда получить доступ к американским технологиям связано с планами королевства по диверсификации собственной энергетики и по развитию технологий искусственного интеллекта, которое в том числе предполагает строительство энергоемких центров обработки больших данных. В этой связи Саудовская Аравия также ожидает от США одобрения поставок в страну наиболее передовых компьютерных чипов. Ранее доступ к ним в рамках соглашения также получили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Развитие собственной ядерной программы также укрепило бы возможности для конкуренции Саудовской Аравии с ОАЭ.

Как отмечает Reuters, переговоры по предоставлению американских ядерных технологий осложнены тем, что королевство настаивает на сохранении за собой возможностей по обогащению урана и переработке ядерного топлива на собственной территории. В свою очередь, США выступают против этой позиции, поскольку теоретически она открывает путь к созданию ядерного оружия. Бывший директор по политическому планированию Госдепартамента США и научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс считает, что по результатам визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в США обе стороны объявят о достижении соглашения по ядерной энергетики или как минимум объявят о прогрессе в переговорах.

18 ноября Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон. Агентство Bloomberg сообщало, что Эр-Рияд хочет получить от США гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. Американские СМИ также передавали, что Саудовская Аравия намерена договориться с США о покупке истребителей F-35.

Как сообщил ранее ТАСС дипломатический источник в Эр-Рияде, ожидается, что стороны также обсудят возможность нормализации отношений королевства с Израилем и его присоединения к Авраамовым соглашениям, однако признание палестинского государства по-прежнему остается для Саудовской Аравии главным условием таких шагов. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий соглашения между Эр-Риядом и Вашингтоном в сфере обороны.